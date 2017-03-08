Papapetrou: "Liderleri anlamakta zorlanıyorum"

Deneyimli siyaset insanı, Kıbrıs Cumhuriyeti eski hükümet sözcüsü Michalis Papapetrou, liderlerin birbirini suçlamaktan vazgeçerek, bir an önce masaya dönmeleri gerektiğini söyledi. Papapetreu: Liderleri anlamakta zorlanıyorum

ANLAMIYORUM

Kıbrıs Cumhuriyeti eski hükümet sözcüsü ve deneyimli siyaset insanı Michalis Papapetrou, çözüm için en uygun noktada olunduğunu belirterek, yıllardır çözüm için mücadele eden Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in ne yapmaya çalıştığını anlamakta zorlandığını söyledi

ELAM TEMSİL ETMİYOR

Papapetrou: “Kıbrıslı Türklere mesajımdır. Meclisten ENOSIS kararı geçti diye, toplumu da ENOSIS’ci olarak görmesinler. ELAM’a bakarak, sayısı nüfusun yüzde 2- 3’ünü geçmeyen insanların düşüncelerine bakarak bütün Rumları aynı kefeye koymasınlar

HASSASİYETLER BELLİ

Papapetrou, Anastasiadis’in dönüşümlü başkanlık, Akıncı’nın ise Güzelyurt’un iadesi noktasında adım atması gerektiğini söyledi. Papapetrou, “İki lider de aksine razı olamaz, yoksa 10 dakika bile başkan kalamazlar” dedi