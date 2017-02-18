Para cezasına mahkum edildi

Gamze Pir Baykur

İskele Piknik Alanında 20 Mart 2016 tarihinde yapılan Nevruz Kutlamaları sırasında polis tarafından çantasında yapılan aramada 1 adet nacak ve yasa dışı cemiyetlere ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın olan bir kitap bulunan sanık Taylan Özgür Türkatalay, dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. “Tasarrufunda yasa dışı cemiyete ait müsfit ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” davasından yargılanarak suçlu bulunan sanık Türkatalay, para cezası ile kefalet senedi cezasına mahkum edildi.

Polis yoklamasına takılmıştı

İskele Piknik Alanında 20 Mart 2016 tarihinde binlerce kişinin katılımıyla yapılan ve güvenliğin üst seviyede tutulduğu Nevruz Kutlamaları sırasında herkesin üstü ve çantası tek tek polis tarafından aranmış ve arama sırasında ise sanık Taylan Özgür Türkatalay’ın tasarrufundaki sırt çantasında 1 adet nacak ile yasa dışı cemiyetlere ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın olan bir kitap bulunmuştu. Tasarrufundaki sırt çantasında nacak ve yasa dışı cemiyetlere ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın olan bir kitap bulunduran sanık Türkatalay’a polis tarafından dava okunmuş ve serbest bırakılmıştı.

Para cezasını ödemezse 1 yıl hapis

Davanın kararını okuyan İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, sanık Taylan Özgür Türkatalay’ı aleyhine getirilen “Tasarrufunda yasa dışı cemiyete ait müsfit ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” davasından suçlu bulduğunu açıkladı. İnan, sanık Türkatalay’ı suçlu bulduğu davadan 2 bin TL para cezasına mahkum ederken, 5 yıl süreyle ise sulh ve sükununu koruyacağına dair ve benzeri bir suç işlemeyeceğine dair 30 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. İnan, ayrıca sanık Türkatalay’ı 2 bin TL para cezasını ödememesi halinde ise 1 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mağusa’da ise benzeri bir davada hapis cezası verilmişti

Mağusa’da 24 Aralık 2016 tarihinde, Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ın evinde polis tarafından yapılan aramada yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar, YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden bayraklar, Abdullah Öcalan ile terör örgütlerine ait bazı militan resimleri ve KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet kitap bulunmuştu. “Yasa dışı cemiyeti savunma ve teşvik” ve “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” davalarından 7 Şubat 2017 tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Mehmet Gül ile Reşit Dolay, suçlu bulunarak 2’şer ay hapis cezasına mahkum edilmiştiler.