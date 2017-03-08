Para kazanmanın yolunu böyle buldu

İnternet üzerinden eBay'de giysilerini satışa çıkaran Katherine Macpherson, her gün yeni bir kıyafet giyerek fotoğrafını paylaşıyor.

İnternet üzerindne uluslararası alanda alışveriş imkanı sunan eBay sitesinde giysi satan 42 yaşındaki Katherine Macpherson her gün siteyi kullanan onlarca erkekten mesaj alıyor. Mesajlarda erkekler giysilerle değil ancak Katherine Macpherson ile ilgileniyorlar.

İngiltere'nin Wiltshire kontluğunda yaşayan iki çocuk annesi genç kadın giydiği derin dekolteli kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşarak satış yapıyor. Ancak Katherine Macpherson erkeklerden gelen mesaj bombardımanından da rahatsız…

İnsnaların kendini kontrol etmesi gerektiğini savunan Macpherson "bir adam bana sürekli çıplak fotoğraflarını gönderiyor. Bir diğeri ise sayfamdan bir traktör satın almak istediğini söylüyor" dedi.

Biri iki yaşında diğeri 8 aylık 2 oğlu olan Katherine Macpherson "bunu bir cinsel istismar olduğunu, giysileri kendi modelliğinde satmanın iy bir pazralama stretejisi olduğunu savunuyor.