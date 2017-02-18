Paris tatili şanslıları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası “Aşkını Tazele” Paris tatilini Korhan ve Nurcan Çağın çifti kazandı.

12 yıldır evli olan çift aşk şehri olarak da bilinen Paris’i tanıma fırsatı elde edecekleri için mutlu olduklarını söyledi, “İlk kez böyle bir fırsat yakaladık, ikinci balayımızı yaşayacağız, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sevgililer Günü kampanyasında, askinitazele.com web sitesi veya Facebook sayfasındaki uygulamadan düğün fotoğrafı ve mesajını paylaşan çiftler arasından noter huzurunda çekiliş yapıldı. Yapılan çekilişi Korhan ve Nurcan Çağın çifti kazandı.

Şanslı çift, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yönelik “Aşkını Tazele” kampanyasından kazandığı tatil fırsatı ile Fransa’nın başkenti Paris’te çok özel bir tatil yaşayacak.

Yoğun katılım

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, askinitazele.com web sitesi veya resmi Facebook sayfası üzerinden yüzlerce fotoğraf ve mesaj paylaşıldığı belirtildi.

Paris’te 3 gece 4 günlük ikinci balayı fırsatı sunan kampanya yoğun ilgi gördü.

Yarışmayı kazanan çift, düğün fotoğrafının yanında "Aşk ne geçmişte ne gelecekte, AN'dadır. AŞIK olma AŞK OL…" mesajını yazmış, profillerinde de paylaşmıştı.

“Bizler de mutlu olduk”

Paris tatilini kazanan Korhan ve Nurcan Çağın çifti, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış ile bir araya geldi. Şanslı çifti tebrik eden Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış, “Sizlerin mutluluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak bizleri de son derece sevindirmiştir. Güzel bir tatil dileriz” temennilerini iletti.

Genç çift de duydukları mutluluğu dile getirdi, böylesine özel bir fırsatı kendilerine sunduğu için Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür etti.

12 yıldır evli olan çift aşk şehri olarak da bilinen Paris’i tanıma fırsatı elde edecekleri için mutlu olduklarını söyledi, “İlk kez böyle bir fırsat yakaladık ikinci balayımızı yaşayacağız” dedi.



Aşklarını tazeleyecekler



8 Şubat tarihinde başlayan ve 14 Şubat tarihine kadar devam eden kampanyada yüzlerce çift çekilişe katılmaya hak kazandı.

Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kazanan Korhan ve Nurcan Çağın çifti Paris tatiline gitme şansını yakaladı, çift bu hakkını 31 Mayıs 2017 tarihine kadar kullanabilecek.