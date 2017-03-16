Paris'te IMF binasında patlama oldu

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Paris'teki ofisinde patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir mektup paketinin açıldığı sırada gerçekleşen patlamada bir kişi hafif yaralandı.

Paris'in 16'ncı bölgesindeki patlamanın ardından polisin IMF binasındaki yaklaşık 150 kişiyi binadan tahliye ettiği bildirildi.

Polisin bölgede geniş çaplı önlem aldığı kaydedildi.