Paris’te Orly Havalimanı'nda polisin silahını alan saldırgan öldürüldü

Paris Orly Havalimanı'nda devriye gezen askerlerden birinin silahını alan kişinin, alandaki bir mağazaya saklandığı ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in ikinci büyük havalimanı olan Orly'de yerel saatle 08.30'da meydana geldiği belirtilen olaydan sonra havalimanına özel birlikler sevk edildi ve havalimanı aramalar yapılması amacıyla boşaltıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, "Bir kişi, havalimanında devriye gezen askerlerden birinin silahını alıp alanda bulunan bir mağazaya saklandı. Düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Sözcü, İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'nun havalimanına doğru yola çıktığını belirtirken, olayda saldırgan dışında ölü ve yaralının bulunmadığını kaydetti.

Havalimanına bomba imha ekipleri gönderilirken, özel birliklerin de boşaltılan havalimanı ve çevresinde operasyon düzenledikleri bildirildi. Orly Havalimanı ve çevresine sefer yapan metro ve banliyö trenleri de durduruldu.

Fransa Emniyeti ve Paris Havalimanı Yönetimi de, Twitter'dan yayımladıkları mesajlarda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Havalimanında operasyonun devam ettiğini, havalimanı bölgesinden uzak durulması gerektiğini" kaydettiler