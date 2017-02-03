Paris'te 'terör saldırısı' girişimi!

Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, “Elinde bir bıçak bulunan ve iki sırt çantası taşıyan bir kişi, müzenin altındaki alışveriş mağazaları yanında devriye gezen bir askere saldırdı” dedi.

Saldırıya uğrayan askerle birlikte görev yapan askerlerin saldırgana beş kez ateş ettiğini söyleyen Cadot, saldırganın ağır yaralandığını kaydetti.

'Terör saldırısı girişimi'nde saldırıya uğrayan askerin hafif yaraladığını belirten Cadot, bomba imha ekiplerinin olay yerine geldiğini, saldırganın çantalarında herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

"Açıkça terör niteliği taşıyor"

Başbakan Bernard Cazeneuve ise yaptığı açıklamada, "Saldırı girişimi açıkça terör niteliği taşıyor" dedi.

Saldırı dolayısıyla müzeye giriş ve çıkışlar ile müzenin yanındaki metro istasyonu kapatıldı. Müzenin etrafı ise güvenlik çemberine alındı.

Bölgede ayrıca olayla irtibatlı olduğu düşünülen bir başka kişinin daha yakalandığı bildirildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'u 2015 yılında 8 milyon 600 bin kişi gezmişti.

Paris’te 13 Kasım 2015’te 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağan üstü hal ilan edilmişti.

14 Temmuz 2016'da Nice’de düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırsının ardından olağanüstü hal uygulaması ülkenin bu yıl yapacağı seçimlerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA, Reuters