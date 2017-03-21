Park cezalarında indirim

Yurdagül Atun

Park yeri sorununun yaşandığı KKTC’de, Meclis, vatandaşlar lehine bir karar üretti. Belediyeler değişiklik ve trafik suçlarının cezasız halli (paralel yasalar) yasalarının önce meclis alt komitesi, ardından da genel kuruldan oybirliğiyle geçti.

Cumhurbaşkanına gönderilecek olan yeni yasa tasarısına göre trafik park cezaları asgari ücretin yüzde 10 'undan yüzde 5 'ine çekilecek. Yasa, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Konuyla ilgili olarak Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili ve konu yasa değişikliğinin mimarı Zeki Çeler, yasanın amacının, “özellikle büyük şehirlerde yeterli park alanlarının olmayışına karşın park cezalarının yüksek oluşu ve cezalarını ödeyemeyen vatandaşların yargı önüne gitmesi nedeniyle mahkemelerin gündeminin meşgul edilmesini önlemek” olduğunu söyledi.

“Park alanı yeterli olmadığı için…”

Park alanlarının yetersiz olduğu bilinciyle bu çalışmayı yaptıklarını kaydeden Çeler, “park alanları yeterli olsaydı, gelişigüzel parkı önlemek adına, park cezalarının artırılmasını isteyebilirdik. 200 TL park cezası yüksektir. Ayrıca zabıtalar ceza yazıyor. Kimi zaman bir mahalle

yazılıyor, diğeri yazılmıyor. Bu da haksız bir uygulama yaratıyor” dedi.

“Geriye dönük işlemeyecek”

Yeni uygulamanın geriye dönük işletilmeyeceğine vurgu yapan Çeler, “Trafik suçlarının cezasız halli yasası” ile “Belediyeler değişiklik yasası”nın birlikte ele alındığını belirtti. Çeler, bundan sonrası için trafikte cep telefonu kullanımına ağır yaptırımlar içeren çalışmalar başlatmak istediklerini açıkladı.

“Toplumsal çıkar amaçlı her çalışmada varız…”

Sivil toplum örgütleri ve vatandaşların bireysel olmayan her türlü görüş ve önerilerine açık olduklarını ifade eden Çeler, toplumsal çıkar amaçlı tüm çalışmalarda yer alacaklarını sözlerine ekledi.

Birkaç adım fazla yürüme önerisi

Çeler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

“Öncelikle belediyelerin park sorununu, geçmişten gelip varolan altyapı sorunlarına rağmen yapılabilecek en iyi ve hızlı düzenlemelerle çözmesi; Vatandaşlarımızında park kültürünü içselleştirerek, bencilce davranmadan, ‘5dakikadan bir şey olmaz, o parketti ben de ederim’ mantığından uzaklaşıp birkaç adım fazladan atmak sureti ile hem spor yapma, hemde kalori yakma adına alternatif park alanlarını kullanmaları en doğru çözüm olacaktır.

Cep telefonlarına ağır yaptırımlar için adım atılacak

Trafikle ilgili yapılması gereken çok daha ciddi çalışmalar ve çıkarılması gereken yasalar vardır, bunun içinde çalışmalarımız ilgili ve bilirkişi dostlarımızla sürdürülmektedir.

Örneğin yakın zamanda İngiltere’de geçen cep telefonlarının sürüş esnasında kullanılması durumunda ehliyetine el konulacak yasanın ülkemizde de uygulanması sanırım bunların en kaçınılmaz olacak olanlarındandır. “