Park halindeki araca çarptı

Sılay Taşkan

Başkent Lefkoşa’da Yenişehir bölgesindeki Türkcell merkezi önünde saat 21.00 sularında meydana gelen trafik kazasında Serdar Özen yönetimindeki Özen 07 plakalı aracıyla Ortaköy yönünde seyrettiği sırada bir apartmanın önünde park halinde duran Yusuf Görer’e ait EE 345 plakalı arca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yattı

Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada EE 345 plakalı araç çarpmanın etkisiyle savrularak yan yatırken Serdar Özen’in kullandığı Özen 07 Plakalı araç ise yol ortasındarefüje çarparak durabildi. Kaza sonucu herhangi bir can kayıbı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda büyük hasar oluştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.