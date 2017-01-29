Parmak izi ele verdi

Evrim Kamalı

Karaoğlanoğlunda 15 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanıp teminata bağlanan zanlılar Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar’ın tasarruflarında bulunan uyuşturucu paketlerinden alınan parmak izi sonucunda polis mesele ile bağlantısı olan zanlı Serhat Ilıcan’ı da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç Karaoğlanoğlunda 15 Aralık 2016 gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanan zanlılar Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar’ın tasarruflarında bulunan uyuşturucuların üzerinde yapılan incelemede huzurda bulunan zanlı Serhat Ilıcan’ın parmak izinin çıktığını söyledi. Polis konu ile ilgili olarak tutuklanan zanlının ifade vermediğini ve sukut kaldığını, mesele ile ilgili olarak hükümsüz tutuklu olarak bulunan zanlı Ali Yavuzcan’ın ziyaret edilip vermiş olduğu ifadede ise konu uyuşturucu maddeleri 14 Aralık tarihinde Serhat Ilıcan’dan aldığı beyanında bulunduğunu belirtti. Polis memuru Mehmet Sevinç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma konusu olay nasıl olmuştu?

Karaoğlanoğlunda alınan ihbar üzerine 15 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda zanlılar Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar tutuklanmış ve tasarruflarında yaklaşık 90 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilmişti.