“Partiler şimdiden başkanlık için seçim arenasında”

Rum siyasi partilerinin, Kıbrıs müzakereleri devam ederken ve Cenevre konferansına bir aylık bir süre kalmışken, 2018’de yapılacak başkanlık seçimleri için şimdiden sahaya indikleri haber verildi.

Simerini “Kıbrıs Sorunu Görüntüsü Önünde Başkanlık Yarışı… Partiler Şimdiden Başkanlık İçin Seçim Arenasında” başlıklı manşet haberinde, Rum tarafında yapılacak başkanlık seçimlerine daha bir yıl varken, Kıbrıs sorunu ve müzakerelerdeki gelişmeler görüntüsü önünde, aday kadrolarının şimdiden “dolmaya başladığını” yazdı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un cumartesi günü, merkez kanadın kendi başkan adayı olması gerektiğini söyleyerek kendi adaylığına işaret ettiği, bu durumun DİSİ ve AKEL’in sert tepkisine yol açtığı belirtilen haberde Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un da verdiği bir röportajda “bugünkü şartlar altında 2018’de aday olacağını” açıkladığı ve Vatandaşlar İttifakı’nın da Başkanı Yorgos Lillikas ile seçim yarışında yer almayı “ciddiyetle düşündüğü” kaydedildi.

Bu siyasi ortam içerisinde bugün Rum Ulusal Konseyi’nin, Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacak icraatlar hakkında bilgilendirilmek üzere toplanacağına dikkat çeken gazeteye göre, muhalefet partilerinin Kıbrıs konusunda strateji değişikliği istemesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in de partilerden hem strateji değişikliği hem de bundan sonraki icraatlar konusunda somut öneri ve öneri sunmaları çağrısı nedeniyle bugünkü Konsey toplantısı “kritik” addediliyor.

Gazetenin “Erken Başladık” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı habere göre, Nikolas Papadopulos, mevcut hükümetin değişmesini istedi, bunun için merkez kanattan bir başkan adayının şart olduğunu söyledi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL dün sert tepki gösterdi. Neofitu “DİSİ hedefe, ulusal göreve bağlı kalacak ve Türk işgalinden, Türk askerinden, 60 Garanti antlaşmalarından kurtulmamız ve birleşik Avrupa ülkesi olmamız için Başkan Anastasiadis’in çabalarını destekleyecek” dedi.

Haberde DİSİ’nin, partizan önceliklerin zamanı olmadığını söylüyor olmasına bugünkü veriler temelinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığa yeniden aday olmasının beklendiği de vurgulandı.

Gazeteye göre AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis Nikolas Papadopulos’u, partisinin 2018 seçimleri için seçim kampanyasına başladığını saklamak gereği bile duymamakla suçladı. Lukaidis hükümet kanadını da eleştirdi. Lukaidis, Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’u, Nikolas Papadopulos’ı eleştirirken onunla tam aynı şeyi söylemek ve seçim kampanyası açıklaması yapmakla suçladı. Lukaidis “DİSİ ve DİKO’nun, Enosis Plebisiti ile ilgili oylamada olduğu gibi, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını erozyona uğratacak hareketlerde aşırı Sağ ELAM’ı takip ettiğini” söyleyerek “Hükümeti DİSİ ve Nikolas Papadopulos’un seçim kampanyalarına erken başlamış ve dikkatlerini gelecek nesillere değil gelecek seçimlere yöneltmiş olduğu açıkça görünüyor” dedi.

Politis “Çapraz Ateş… Kıbrıs Sorunu İle Seçim Öncesi Eleştiriler” başlıklı haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u seçim kampanyasını Kıbrıs sorununun üzerinde tutmakla suçladığını, AKEL’in, Anastasiadis hükümetini gözünü seçimlere dikmekle, DİSİ ve DİKO’yu da ELAM’ın peşinden sürüklenmekle suçladığını yazdı.

Alithia haberi “Seçim Provaları… Averof Neofitu: ‘DİSİ Hedefe, Ulusal Misyona Bağlı Kalacak’” başlığıyla manşete çekti ve Rum muhalefet partilerinin, Kıbrıs müzakerelerinin ortasında ve Cenevre konferansına bir ay kala başkanlık seçimlerine yöneldiklerine, başkan adaylığıyla ilgili ilk isimlerin ortaya çıkmaya başladığına, siyasi tartışma gündemi ve söyleminin yavaş yavaş seçimlere endekslemeye başladıklarına dikkat çekti.

Fileleftheros haberi, “Seçim Kokmaya Başladı… Partiler Tonları Yükseltiyor ve Başkanlık Seçimleri Görüntüsü Önünde Birbirlerini Suçluyor… Averof Nikolas’a, AKEL Her İkisine Karşı” başlığıyla aktardı.