Partilerden Anastasiadis’e Pazar günkü Türk tatbikatı nedeniyle saldırı

Rum siyasi partileri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Hükümeti’ni, Baf açıklarında Pazar günü yapılan Türk tatbikatıyla ilgili tepkisini eleştirdi.

Fileleftheros gazetesine göre, EDEK, diğer AB ülkeleri “faşist-İslami Erdoğan rejimine” tepki gösterip, Türkiye-AB müzakerelerinin donması ve Türkiye’ye AB fonlarından verilen ödeneklerin sona erdirilmesi önerilerinde bulunurken, Anastasiadis Hükümeti’ni, “teslimiyetçi politikalar izlemek” ve “olup bitene seyirci kalmakla” suçladı.

Ekologlar-Vatandaşlar İnisiyatifi de, sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisindeki Türk faaliyetlerini endişeyle izlediklerini belirterek, Anastasiadis’e, siyasi liderlikle işbirliği içerisinde, uluslararası topluma “Türk tahriklerini” şikayet etme çağrısında bulundu.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise, Güney Kıbrıs aleyhinde “saldırganlık atağında” olmakla suçladığı Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri Espen Barth Eide ve AB tarafından ödüllendirildiğini ileri sürdü.

Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) de, Rum Hükümeti’ne kayıtsızlıktan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, AB-Türkiye krizinin iyi değerlendirmesi ve Kıbrıs sorununun “işgal ve istila sorunu olan gerçek zeminine oturtulmasını” sağlayacak güçlü ittifaklar oluşturması tavsiyesinde bulundu.