Partizanlığın daniskası!

Bertuğ Topal

Cumhuriyet Meclisi’nde önceki gün yapılan Sayıştay Üyeliği seçiminde sonuç çıkmamasının ardından dün yapılması beklenen seçim, iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis’te bulunmasına rağmen genel kurula girmemesi ile yapılamadı.

UBP’nin desteklediği aday Mehmet Ali Rıfkı’nın emekliliğine sadece 3 ay kalması ve seçilmesi durumunda emeklilik ikramiyesinin 200 bin TL birden artacak olması gündeme bomba gibi düştü.

İktidar ortakları Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti arasında da görüş ayrılığı yaratan bu konu nedeniyle ortakların arası açıldı.

Son dönemde sıklıkla yaşanmaya başlanan iktidar ortakları arasındaki görüş ayrılıkları dün yeniden kendisini gösterdi.

DP’li milletvekillerinden bazıları çeşitli gerekçelerle genel kurula katılmadı. Hal böyle olunca da Ulusal Birlik Partisi’nin bakanlarından bazıları da yurtdışında olması nedeniyle UBP’nin desteklediği aday Mehmet Ali Rıfkı’nın seçilememe durumu ortaya çıktı.

Meclis binasında olmalarına rağmen katılmadılar

Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan Ulusal Birlik Partili milletvekilleri, destekleri isim olan Mehmet Ali Rıfkı’nın kazanması için yeterli sayıları olmadığı gerekçesiyle Meclis binasında olmalarına rağmen genel kurula katılmayarak nisabın sağlanmamasına neden oldular.

Destekledikleri adayın emekliliğine 3 ay kaldı

Sayıştay Üyeliği seçiminde Ulusal Birlik Partisi tarafından desteklenen Mehmet Ali Rıfkı’nın kamu görevinden emekliye ayrılmasına sadece 3 ay kaldı. Rıfkı’nın emekliliğine 3 ay kala böyle bir seçime girmesi muhalefet başta olmak üzere bir çok milletvekili tarafından etik karşılanmadı.

İkramiyesi 200 bin TL birden artacak

Mehmet Ali Rıfkı’nın Sayıştay üyeliğine seçilmesi durumunda 3 ay sonra emekliliğinde ikramiyesi şu ankinden tam 200 bin TL daha fazla olacak. Bir çok milletvekili kamunun zaten sıkışık olan maddi durumunun bu tip harcamalarla daha da kötüye götürülmesinin gereği olmadığı görüşünde.

Nisap sağlanamadı, bugüne kaldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün iki denemesinde de nisabı sağlayamadığından toplanamadı. İçtüzüğe göre, nisap sağlanamadığı için gerçekleşemeyen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, 24 saat sonraya ertelendi.

Genel kurul dün ilk olarak saat 10.45’de toplanma girişiminde bulundu ancak nisap sağlanamadığı için toplantı başlayamadı.

Kurul saat 11.30’da Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında yeniden toplanma girişiminde bulundu. Nisap ikinci kez sağlanamadığından toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Derya yerinden söz aldı

Bu arada CTP Milletvekili Doğuş Derya, yerinden söz alarak yaptığı açıklamada, genel kurulun denetim günü olduğunu ancak hükümet kanadının Meclis’te olduğu halde toplantıya katılmadığını savundu.

Derya, “Eleştiri ve denetim hakkımızı elimizden alıyorlar. Aşağıda oturup toplantıya katılmıyorlar. Bu durum protesto edilmeli” dedi.

Genel Kurulun gündeminde güncel konuşmalarla, Sayıştay üyeliği seçimi vardı.

Genel Kurulun dünkü birleşiminde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alınmış, raporun onaylanmasının ardından sayıştay üyeliği için seçime geçilmişti.

Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim düne ertelenmişti.

Özgür atreş püskürdü

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür önceki gün sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada olayı şöyle özetledi: Bugün mecliste boş bir sayıştay üyeliği için iki aday arasında seçim yapıldı. Genel Kurulda 44 milletvekili vardı. Adaylar 22-21 oy aldı ve bir oy da boş çıktı.

Adayların kim olduklarından bağımsız olarak emekliliğine 3 ay kala bu göreve talip olan ve onun seçilmesi için oy kullanmış yirminin üzerinde milletvekili olan bir yapı ile karşı karşıyayız. Seçilirse emekli ikramiyesi en az 200 bin TL artacak. Aday olma ve oy verme gerekçeleri bu.

Bu ülkede özveriye dayalı siyasi kamu görevliliği de özveriye dayalı kamu görevliliği de maalesef nostalji olmuş.

Angolemli: Yapılanlar etik değil

Toplumcu Demokrasi Partisi Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli yaptığı açıklamada Sayıştay üyeliği seçimi konusunda UBP içerisinde bir huzursuzluk olduğunu ifade etti.

UBP’nin desteklediği adayın UBP kesiminden tam oy alamadığını ifade eden Angolemli, bu konuda iktidar içerisinde de huzurlu bir ortamın olduğununı kaydetti.

Angolemli, muhalefetin bugün genel kurulda hazır olduğunj kaydederek iktidarın bilerek ve isteyerek içeri girmediğini belirtti.

UBP’li milletvekillerinin Sayıştay seçiminde destekledikleri adayın kazanamayağını bildikleri için genel kurula girmediklerini kaydeden Angolemli, bunun hiç bir şekilde etik bir davranış olmadığını söyledi. Meclis’te denetleme günü olduğunu belirten Angolemli, hükümetin bundan da kaçtığını ifade etti.

“Kendi içlerinde bir anlaşma söz konusu değil”

Angolemli, kUBP ile DP arasında da bu konuda bir anlaşmanın söz konusu olmadığını kaydederek, “kapalı oylama olduğu için kim kime oy verdi bilemiyorlar. Grup toplantısında da bir sonuç çıkmayınca içeri girmediler. Hiç etik olmayan olaylarla karşı karşıyayız. İktidar mensubu milletvekillerinde de rahatsızlık var. UBP bugün taktik uyguladı. Pazartesine kadar bu şansı deneyecekler. Seçilme sayısını buldukları anda içeriye girecekler” dedi.

Şahali: Yapılmaya çalışılan devleti zarara sokmak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Erkut Şahali ise Havadis’e yaptığı açıklamada Sayıştay Üyeliği seçiminde adaylar üzerinden hiç bri şekilde değerlendirme yapmadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Adaylar arasında birinin 3 aylık hizmet süresi kalmış diğerinin ise 5 yıl. Biz kamu yararına en fazla iş yapacabielcek aday için oyumuzu kullandık. Biz bu konuda rahatsızlığımızı en başından ifade ettik. Ancak belli ki kendi içlerinde bir karar veremediler. Bu anlaşılır değil. UBP’nin desteklediği aday artık çalışma süresinin sonuna geldi. Ve ikramiyesinde de ciddi fark olacak. Tartışmaya değer bir konu bile değil. Hükümet bir tavır belirlemedi. Bu durum kamu yararını yaraladı. Yarın yine bu nisap sağlanmayacak. Yurt dışında bakanlar vardır.”

Arabacıoğlu: Ben bu adayı etik bulmuyorum

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ise kendisinin Meclis Genel Kurulu’nda olmamasının nedeninin Girne Amerikan Üniversitesi’nde bu panelde konuşmacı olması olduğunu söyledi.

UBP’nin desteklediği Sayıştay üyeliği adayı Mehmet Ali Rıfkı’nın ise emekliliğine 3 ay kala böyle bir göreve aday olmasının etik olmadığını belirtti. Arabacıoğlu, “Ben olsam aday olmazdım. Yarın toplanacak Meclis’e gidip oturuma gireceğim. Ancak yapılmak istenen ve aday olan arkadaşın adaylığı emeklilik tarihine 3 ay kalması nedeniyle etik değildir” diye konuştu.

CTP de karşı çıktı

Cumhuriyetçi Türk Partisi dün bir basın açıklaması yayınlayarak yaşanan gelişmeleri eşeltirdi. Açıklamda şöyle denildi: UBP-DP Hükümeti yürütmedeki ciddiyetsizliğini Meclis’te de aynen sürdürüyor. Bugün yapılacak Meclis oturumunda, muhalefet milletvekillerinin Genel Kurul salonunda hazır bulunmasına, dahası iktidar partilerine mensup milletvekilleri de Meclis binasında olmasına karşın, nisap sağlanmayarak toplantının açılması engellenmiştir.

Salı günleri Meclis’te denetim günüdür. İktidar partilerine mensup milletvekillerinin Meclis binasında bulunmalarına karşın Genel Kurul salonuna girmemiş olmaları yalnızca Meclis çalışmaları konusundaki ciddiyetsizliklerinin değil, aynı zamanda muhalefetin denetiminden kaçtıklarının da en açık göstergesidir.

Pazartesi günü ilk turu yapılan Sayıştay üyeliği seçimi konusunda iktidar partileri ve/veya bu partilere mensup milletvekilleri arasında yaşanan anlaşmazlıklarının sonucu olduğu izlenimi yaratan bu ciddiyetsizliğin sorumluluğu tamamen iktidar partilerine aittir ve kendileri bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapma yükümlülüğü altındadırlar. İktidardaki iki parti bu davranışlarıyla ülkeyi yönetme ehliyetine haiz olmadıklarını bir kez daha açık biçimde göstermişlerdir.