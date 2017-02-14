Paşaköy - Aslanköy yolu tamamlandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 5.5 kilometrelik Paşaköy-Aslanköy yolu yenileme çalışmasının tamamlandığını kaydetti.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 5.5 kilometrelik Paşaköy-Aslanköy yolu yenileme çalışmasının tamamlandığını kaydetti.
Dürüst yazılı açıklamasında, yarın Başbakan Hüseyin Özgürgün ile birlikte yapılan çalışmaları bölgede inceleme yapacaklarını da belirtti.
Bölge halkı ve belediyeden gelen talep üzerine Paşaköy’den mezarlığına olan bir kilometrelik yolda da çalışmaların başlatıldığını kaydeden Dürüst, Paşaköy-Vadili yolunun ise çok kısa sürede yeniden yapılandırılacağını ifade etti.
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