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  3. Patates ekilen arazilerin yarın mesai sonuna kadar bildirilmesi gerekiyor
Patates ekilen arazilerin yarın mesai sonuna kadar bildirilmesi gerekiyor

Patates ekilen arazilerin yarın mesai sonuna kadar bildirilmesi gerekiyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, ilkbahar patates ekimi yapılan arazilerin yarın mesai sonuna kadar Fona bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

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Genel Tarım Sigortası Fonu, ilkbahar patates ekimi yapılan arazilerin yarın mesai sonuna kadar Fona bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ocak ayı içerisinde ilkbahar patates ekimi yapılan arazilerin Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, Genel Tarım Sigortası Fonu’na yarın mesai sonuna kadar beyan edilmesi gerekiyor.

Patates Başvuru Formları’nın Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceği; Patates Başvuru Formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacağı kaydedildi.

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