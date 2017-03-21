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Patrona kızdı iş yerini yaktı

Patrona kızdı iş yerini yaktı

İşten çıkarılmasına kızan işçi A.T. çalıştığı işyerini gece geç saatlerde kundaklayarak ateşe verdi

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Amasya’nın Suluova İlçesi’nde 5 ay önce ahşap tasarım ve mobilya sistemleri üzerine imalat yapan Mehmet Kılıç’a ait iş yerinde çalışan A.T. çeşitli bahanelerle işe gelmediği için patronu tarafından işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmasına kızan işçi A.T. çalıştığı işyerini gece geç saatlerde kundaklayarak ateşe verdi. Yangında işyeri tamamen yanarken, A.T. gözaltına alındı.

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