Pavlopulos: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs hiç bu kadar birleşmemişti"
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, geçmişte, hiç bu kadar birleşmiş olmadığını söyledi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, geçmişte, hiç bu kadar birleşmiş olmadığını söyledi.
Rum radyosunun haberine göre Başpiskopos III. Makarios’un ölümünün 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, bugün öğle saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.
Pavlopulos, “iki ülke arasındaki ilişkilerde böylesi mükemmel ortamı, geçmişte hatırlamadığını” belirtti.
Gerek Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun, garantiler ve asker olmadan çözümlenmesinden de bahsetti.
Anastasiadis görüşmenin ardından Pavlopulos onuruna öğle yemeği verdi.
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