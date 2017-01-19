Lefkoşa16 °C
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
  • BMW i8 M için geri sayım başladı
  • Dakar Rallisinden Çok Özel Görüntüler
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Pavlopulos: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs hiç bu kadar birleşmemişti"
Pavlopulos: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs hiç bu kadar birleşmemişti"

Pavlopulos: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs hiç bu kadar birleşmemişti"

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, geçmişte, hiç bu kadar birleşmiş olmadığını söyledi.

A+A-

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, geçmişte, hiç bu kadar birleşmiş olmadığını söyledi.

Rum radyosunun haberine göre Başpiskopos III. Makarios’un ölümünün 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, bugün öğle saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Pavlopulos, “iki ülke arasındaki ilişkilerde böylesi mükemmel ortamı, geçmişte hatırlamadığını” belirtti.

Gerek Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun, garantiler ve asker olmadan çözümlenmesinden de bahsetti. 

Anastasiadis görüşmenin ardından Pavlopulos onuruna öğle yemeği verdi.

cna_tf5c92ff73d6742cd84b9b6a9972790ee.jpg

cna_t92c9f31787ad4aefbc50daa3e4557626.jpg

cna_t32d9b575d0b14e44a9e5a455b00fe400.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.