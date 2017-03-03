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  3. Pazartesi 1 saatlik elektrik kesintisi olacak
Pazartesi 1 saatlik elektrik kesintisi olacak

Pazartesi 1 saatlik elektrik kesintisi olacak

Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak zorunlu çalışmalar nedeniyle Pazartesi 09.00 - 10.00 saatleri arasında bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.

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Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak zorunlu çalışmalar nedeniyle Pazartesi 09.00 - 10.00 saatleri arasında bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, bu kesintiden, Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar, Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bu bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.

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