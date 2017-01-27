Pazartesi günü 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
Geçitkale köyü, Geçitkale ağıllar, Çınarlı, Ağıllar köyü, Altınova, Mallıdağ, Yamaçköy ve civardaki su motoru ve ağıllara Pazartesi günü elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Geçitkale köyü, Geçitkale ağıllar, Çınarlı, Ağıllar köyü, Altınova, Mallıdağ, Yamaçköy ve civardaki su motoru ve ağıllara Pazartesi günü elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olan kesinti 09:00-15:00 saatleri arasında olacak.
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