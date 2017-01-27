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  3. Pazartesi günü 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
Pazartesi günü 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Pazartesi günü 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Geçitkale köyü, Geçitkale ağıllar, Çınarlı, Ağıllar köyü, Altınova, Mallıdağ, Yamaçköy ve civardaki su motoru ve ağıllara Pazartesi günü elektrik enerjisi verilemeyecek.

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Geçitkale köyü, Geçitkale ağıllar, Çınarlı, Ağıllar köyü, Altınova, Mallıdağ, Yamaçköy  ve civardaki su motoru ve ağıllara Pazartesi günü elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olan kesinti 09:00-15:00 saatleri arasında olacak.

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