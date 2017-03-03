Pele'nin oğlu serbest bırakıldı

Brezilya'da futbolun efsane isimlerinden Pele'nin oğlu "Edinho" lakaplı Edson Cholbi do Nascimento, serbest bırakıldı.

Başkent Brasilia'daki yüksek mahkeme, geçen hafta hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklama kararı çıkan Edinho'nun serbest bırakılmasına karar verdi.

Sao Paulo'daki Santos hapishanesinden tahliyesi sırasında gazetecilere açıklama yapan Edinho, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Pele de oğluyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Aktif futbolu bıraktıktan sonra babasının eski takımı Santos'ta kaleci antrenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yapan Edinho, 2005'de ilk kez tutuklandığında uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf etmiş ancak uyuşturucu ticareti yapmadığını savunmuştu.

Edinho, 2014'te uyuşturucudan elde ettiği parayı aklamaktan 33 yıl hapse mahkûm edilmiş ancak karara itiraz etmişti.

Sao Paulo eyalet mahkemesi, geçen hafta Edinho'nun hapis cezasını 12 yıla indirmiş ve tutuklanmasına karar vermişti.