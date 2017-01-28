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  3. Penaltıyı kurtaran kalecisini kutlayan futbolcu kendi kalesine gol attı

Penaltıyı kurtaran kalecisini kutlayan futbolcu kendi kalesine gol attı

Büyükşehir Gaziantepspor ve Denizlispor’un A2 takımları arasında 2015 yılında oynanan bir maç sosyal medyada günün konusu oldu.

İnternete ‘düşen’ görüntülerinde Denizlispor’un penaltısı kurtaran kalecisini kutlayan Gaziantepsporlu Yunus Emre Yılmaz kendi kalesine gol attığı görülüyor.

Penaltıyı kurtaran kaleci arkadaşını tebrik etmek için üzerine doğru zıplayan Yunus Emre’ye hazırlıksız yakalanan kaleci topu elinden kaçırmıştı. Sahadaki herkesin şaşkınlıktan hareketsiz kaldığı pozisyonunun devamında hakem golü geçerli saymıştı.

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