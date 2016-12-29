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Perdikis Atina’ya gidiyor

Perdikis Atina’ya gidiyor

Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in Yunan üst düzey siyasi liderliğiyle görüşmek üzere bugün Atina’ya gideceği haber verildi.

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Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in Yunan üst düzey siyasi liderliğiyle görüşmek üzere bugün Atina’ya gideceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre Perdikis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos,  Başbakanı Aleksis Çipras ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.

“GARANTİLER SİSTEMİ ÇAĞDIŞIDIR” İDDİASI

Öte yandan gazeteye göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yorgos Katrungalos, Kıbrıs’taki garantiler sisteminin çağdışı ve uluslararası hukuka ters olduğunu iddia etti.

Bu tezini Avrupa’daki tüm temaslarında dile getirdiğini belirten Katrungalos, tüm muhataplarının, mevcut garantiler düzenini sorumlu olarak gördüğünü savundu.

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