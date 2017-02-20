Perşembe günkü görüşme “kritik”

Güney’de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rum meclisinin 1950 Enosis Plebisiti ile ilgili kararının düzeltilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasiadis’in “karar, zaman açısından da hedef açısından da yanlıştı” açıklamasını yeterli bulup bulmayacağı sorgulanıyor.

Alithia “Kritik Perşembe… Mustafa Akıncı Uzlaşmazlığını Sürdürecek Mi Yoksa Diyaloğa Dönmeyi Kabul Edecek Mi” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katılacağına inanılan ancak sergileyeceği tavrın merak edildiği Perşembe günkü liderler görüşmesini “müzakerelerin geleceği açısından kritik” diye niteledi.

Gazete “(Akıncı’nın) Başkan Anastasiadis’in izah açıklamalarından sonra uzlaşmaz tutumunu terk edecek mi yoksa diyaloğun yeniden başlaması için meclisin Enosis Plebisitiyle ilgili kararının düzeltilmesinde ve Anastasiadis’in bu kararı kınamasında ısrar mı edecek merak ediliyor” ifadesini kullandı.

Akıncı’nın, Anastasiadis’in konuyla ilgili net bir açıklama yapmasını ve Rum meclisinin yanlışını düzeltmesini istediğini hatırlatan gazete Anastasiadis’in, Rum meclisinin ilgili kararını “zaman açısından da hedef açısından da yanlış” bulduğunu açıklamasından ve DİSİ’nin, yıldönümleriyle ilgili genelgelerin Rum meclisince değil Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmesini öngören yasa teklifinden sonra “Akıncı’nın müzakere masasına gelmemek için başka bahanesi kalmamış göründüğünü” öne sürdü.

Gazete, liderlerin 23 Şubat Perşembe günü için planlanan görüşmesinden önce müzakerecilerin planlanmış herhangi bir görüşmesi olmadığını, müzakerecilerin liderlerden önce görüşmesi için bugün veya yarın bazı temaslar başlamasının da ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti.

Simerini “Kıbrıs Müzakereleri Bilinmeze Doğru… Mustafa Akıncı Kıbrıs MEB’inde Yeni Gerilimlerle Tehdit Ediyor” başlıklı manşet haberinde “müzakerelerde ortaya çıkan çıkmaz nedeniyle Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin artık bilinmeyen sularda seyrettiği” yorumunu yaptı.

Gazete, 23 Şubat için planlanan liderler görüşmesi “havadayken, Akıncı’nın bir Rum gazetesine verdiği röportajda Anastasiadis’in çözüm prosedürünü değil seçimleri düşündüğünü söyleyerek ateşe benzin döktüğünü” iddia etti.

“BAHANE ARIYOR”

Akıncı’nın, Rum yönetiminin tek taraflı olarak Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği deniz bölgesinde yeni gerilim “tehdidinde bulunduğunu” öne süren gazete, bu durumun Rum muhalefet partileri arasında yeni bir eleştiri dalgasını tetiklediğini, eleştirenler arasına Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un da katıldığını yazdı.

Habere göre II. Hrisostomos dün Baf’ta düzenlenen bir ayinden sonra yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı’yı “Türkiye’nin MEB’de araştırma yapacağı tehdidi savurmak için bahane aramakla” suçladı.

Anastasiadis’in, Rum meclisinin Enosis Plebisiti ile ilgili kararının zaman açısından da hedef açısından da yanlış olduğu açıklamasının “yeterli olduğuna” inandığını söyleyen II. Hrisostomos “bu açıklama ile taşları yerine oturttuğunu” iddia etti “çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yasama, kararlarını kendi başına alan bağımsız bir organdır. Yasama erki başkadır, yürütme erki başka ” ifadesini kullandı.

II. Hrisostomos “Bu tehditler hiç bitmeyecek. Türkiye müdahale etmek isterse, kendisine bahane versek de vermesek de müdahale edecek. Başkan Anastasiadis’in tehditleri dikkate almayacağına inanıyorum. Görevini tam yapsın. Kilise kendisine destek verecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tavrıyla ilgili bir soruya karşılık “bu meseleyi, sınırların ötesinde istismar ettiğine inanıyorum” iddiasında bulunan II. Hrisostomos, Türk hükümeti için de “bırakın iyi olduğunu zannettiğini yapsın. Dünya güçlüleri kayıtsız kalsa da, Erdoğan’ı layık olduğu yere oturtacakları zaman gelecek” ifadelerini kullandı

EIDE DUNCAN VE HERRERN İLE KIBRIS’I GÖRÜŞTÜ

Habere göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Güvenlik konulu uluslararası konferans yapılmakta olan Monaco’da İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa konularından sorumlu müsteşarı Sir Alan Duncan ve ABD Dışişleri Bakanlığı birinci sekreter asistanı (gazete müsteşar yardımcısı ifadesini kullandı) John Heffern ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri görüştü.

Eide, Duncan ile görüşmesini twitter hesabından “Birleşik Krallık’tan güçlü destek” mesajıyla değerlendirdi. Eide sosyal medya hesabında yaptığı ikinci bir paylaşımda da, Heffern ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili “çok iyi” bir görüşme yaptığını açıkladı. Heffern ise kendi sosyal medya hesabından “ABD’nin, yardımcı olmak için elinden geleni yapacağı” mesajını paylaştı.

Politis “Desteyi Yeniden Karıştırıyor” başlıklı haberinde, Eide’nin Sir Alan Duncan ve John Heffern ile temaslarını öne çıkardı.

AKINCI’NIN RÖPORTAJI KAVGA KONUSU

Gazete haberinin “Akıncı İçin Kavga” başlığıyla ayırdığı bölümünde, haftalık Kathimerini gazetesinde dün yayımlanan ve AKEL’in Anastasiadis’i dönüşümlü başkanlık konusunda adım atmaya çağırdığına ancak Anastasiadis’in kendi toplumunu buna hazırlamaya sıcak bakmadığına dikkat çektiği röportajı nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Rum siyasilerin tepkilerini ve AKEL ile Dayanışma Hareketi arasındaki çatışmayı “alevlendirdiğini” belirtti.

Gazeteye göre Dayanışma Hareketi Akıncı’nın röportajını yorumlarken, Akıncı’yı “Andros Kiprianu’nun, dönüşümlü başkanlık konusunda Anastasiadis’e baskı yaptığını gammazlamakla” suçladı. AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Dayanışma Hareketi’ne “ciddiyetten yoksun açıklamalara cevap verirsen ciddiyetsiz diye nitelendirilme tehlikesine düşersin” sözüyle cevap verdi. Stefanu, Akıncı’nın röportajındaki ilgili bölüme işaret ederek “her objektif ve ciddi vatandaş, Dayanışma Hareketi’nin güya ‘baskı’ ve ‘sızdırma’ açıklamalarının kötü niyetli ve provokatif olduğunu saptar” dedi.

Alithia II. Hrisostomos’un açıklamasını “Başpiskopos Hrisostomos: Kıbrıslı Türk Lider Bahane Arıyor” başlığıyla aktarırken, Fileleftheros “Başpiskopos, Akıncı Bahane Arıyor Diyor… ‘Başkan’ın Açıklaması Yeterli ve Taşları Yerine Oturtuyor’” başlığını kullandı.