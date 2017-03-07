Peru Venezuela'daki büyükelçisini çağırdı

Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, Venezuela'daki büyükelçisini ülkeye çağırdı.

Associated Press ajansının haberine göre, Peru Devlet Başkanı Kuczynski, Venezuelalı hükümet yetkililerinin saldırgan ifadelerini protesto etmek amacıyla Caracas büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı.

Peru'nun Venezuela'daki büyükelçisini çağırma kararı, Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez'in, Kuczynski'yi ABD'nin çıkarı için çalışan "korkak" ve "arkadaş canlısı köpek" olarak nitelemesinin ardından geldi.

Kuczynski, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Venezuela'nın ekonomik ve siyasi sorunlarının ele alınması için birlikte hareket edilmesinin gerekli olduğunu vurgulamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Kuczynski'nin ifadelerinin, ABD'nin geçmişte bölgeye yaptığı askeri müdahalelerine öfke duyan Latin Amerikalılara hakaret niteliği taşıdığını söylemişti.