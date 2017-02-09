PFDK cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama, siyah-beyazlı futbolcu Dusko Tosic'e 4 maç, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye 3 maç ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 1 maç men ile Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak'a ise 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK ayrıca Kasımpaşa'nın Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 2-0 yenildiği Adanaspor mücadelesinde 3-0 hükmen yenik sayılmasına karar verdi.