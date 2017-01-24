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PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası

PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçta, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı Fenerbahçe'ye 100 bin lira para cezası verildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 100 bin lira paraya cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçta, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı Fenerbahçe'ye 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

PFDK'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile yaptığı maçta, 6. bayrak direğini bulundurmamasından dolayı Gaziantepspor'a da 15 bin lira para cezası verdiği duyuruldu.

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