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  3. Pile’den gümrüksüz ayakkabı alan Rum’a 650 Euro ceza
Pile’den gümrüksüz ayakkabı alan Rum’a 650 Euro ceza

Pile’den gümrüksüz ayakkabı alan Rum’a 650 Euro ceza

Pile’den dün, 96 çift gümrüksüz ayakkabı alarak Güney Kıbrıs’a getirdiği iddia edilen Rum’a 650 Euro ceza kesildiği bildirildi.

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Pile’den dün, 96 çift gümrüksüz ayakkabı alarak Güney Kıbrıs’a getirdiği iddia edilen Rum’a 650 Euro ceza kesildiği bildirildi.

Politis gazetesi, şahsın tasarrufundaki ayakkabılara da el konduğunu yazdı.

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