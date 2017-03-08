Pile’den gümrüksüz ayakkabı alan Rum’a 650 Euro ceza
Pile’den dün, 96 çift gümrüksüz ayakkabı alarak Güney Kıbrıs’a getirdiği iddia edilen Rum’a 650 Euro ceza kesildiği bildirildi.
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Pile’den dün, 96 çift gümrüksüz ayakkabı alarak Güney Kıbrıs’a getirdiği iddia edilen Rum’a 650 Euro ceza kesildiği bildirildi.
Politis gazetesi, şahsın tasarrufundaki ayakkabılara da el konduğunu yazdı.
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