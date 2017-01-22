Pilidis: “Çözümün maliyeti beni korkutmuyor”

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Başkanı Fidias Pilidis, Kıbrıs sorununun çözüm maliyetinin kendisini korkutmadığını belirtti.

Alithia gazetesine konuşan Pilidis, Kıbrıs sorunu, çözümün maliyeti ve ekonomi gibi konularda açıklamalarda bulundu.

Habere göre birçok kişinin, çözümün maliyetinin dayanılmaz olacağı ve yeni devletin yıkımına sebep olacağından bahsettiğine işaret edilerek, bu konuda görüşlerinin sorulması üzerine Pilidis “Bu konu beni korkutmuyor” şekilde konuştu.

Kendisinin, çözümün maliyetini ikiye ayırdığını belirten Pilidis, bunlardan ilkinin mülkiyetteki tazminatlar olduğunu söyleyerek, ne kadar çok kişi mülkünü geri alırsa, maliyetin o kadar düşük olacağına işaret etti.

Bazı kişilerin bölgelerin yeniden yapılandırılmasına yönelik yatırımlardan korktuğunu söyleyen Pilidis, kendi düşüncesine göre bunların net yatırımlar olduğunu belirterek, gerek Kıbrıs, gerekse yurtdışından özel sektörden paraları geleceği yönündeki inanca sahip olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine ilk aşamayla ilgili, daha önceden de bahsettiği tazminatlar konusu için bağışçıların olacağından söz eden Pilidis, yatırımlarla ilgili olan ikinci aşamada ise yatırımların özel sektörden geleceğini ifade etti.

“Kıbrıs yatırımların cezbedilmesi konusunda ciddi bir durum sunuyor. Yatırımcılar var, yasalar var, AB’deyiz” diyen Pilidis, anacak bir yatırımcı nereye yatırım yapmanın daha iyi olacağını düşündüğünde baktığı ilk faktörlerden birinin siyasi riskler olduğuna işaret ederek, Kıbrıs sorunu çözüldüğünde, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün olacağı düşüncesiyle yatırımların artacağını belirtti.

Çözümün ekonomik boyutuyla ilgili Avrupalı yetkililerle temaslarda bulunup bulunmadıklarının sorulması üzerine Avrupa Komisyonu’yla temaslarda buluklarını ifade eden Pilidis, ayrıca çözüm durumunda Katar, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin yatırım yapmaya ilgi duyduğundan bahsetti.

“Üyeleriniz Maraş’ın yeniden yapılanmasına katkıda bulunmak için Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum şirketler adına konsorsiyumlar oluşturmaya ilgi duyuyor mu?” sorusuna karşılık Pilidis, ilginin olduğunu belirterek, inşaat, turizm ve hizmet sektöründe işbirliklerin olacağına dair inancını dile getirdi.

Pilidis, olumlu etkilerin, bugün var olan engellerin ortadan kalkmasıyla ilk günden görüleceğini de vurguladı.

Bazı eski bilgilere göre Kıbrıs Türk tarafının çözüm sonrası aşamada geçici dönemlerin olmasını istedikleri belirtilerek, bu konudaki düşüncelerinin sorulması üzerine Pilidis, kendilerinin bazı geçiş dönemlerinin olmasına olumlu baktıklarını ancak bunun yıllar alamayacağını, birkaç ay olması gerektiğini ifade etti.

Soru üzerine yeşil hat üzerinden yapılan ticaretle ilgili bilgiler de veren Pilidis, 2005 Mayıs ayından 2016 yılına kadarki dönemde Kıbrıs Rum tarafından Kıbrıs Türk tarafına 13 milyon Euro, Kıbrıs Türk tarafından, Kıbrıs Rum tarafına ise 54 milyon Euro’luk satış yapıldığını belirtti.