Pilli: "20 Temmuz olmasaydı Anastasiadis, Cumhurbaşkanı olamayacaktı"

Özge Kizir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın adaya barış getirdiğine dikkat çekerek, “Aslında ilerde 20 Temmuz’u hem Rumlar hem Türkler kutlayacaktır. Eğer 20 Temmuz olmamış olsaydı bugün Anastasiadis, orada cumhurbaşkanı olmayacaktı” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli, Haberal Kıbrıslı gazetesine Kıbrıs sorununu değerlendirdi. Kıbrıs sorunu konusunda her türlü iyi niyeti gösterdiklerine değinen Pilli, “Görüşmeciler, başta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmak üzere en iyi niyeti göstermektedir. Bu anlaşma, uluslararası konferansa kadar gitti. Anlaşma olacak seviyesine geldi ancak baktığımız zaman Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, niyetlerini ortaya koydu. Anastasiadis ve diğerlerinin anlaşma istemediği aşikardı” şeklinde konuştu.

“Bizi tamamen azınlık haklarıyla 1960 anayasasını tamamen geriye itmek için istiyorlar”

Pilli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konuşmalarıyla bizi ortak istemedikleri belliydi. Bizi tamamen azınlık haklarıyla 1960 anayasasını tamamen geriye itmek istiyorlar. Düşünün ki, biz bir taraftan anlaşma isterken anlaştık anlaşıyoruz derken kendisi gitti ENOSİS plesibitinin kutlanmasını meclisten geçirdi. Kıbrıs Türk ve Rum toplumunda bu olayların olması zaten ENOSİS fikridir.

“Eğer 20 Temmuz olmamış olsaydı bugün Anastasiadis cumhurbaşkanı olmayacaktı”

Burada Rumların anlaşma istemediği görülmektedir. Anastasiadis’in ‘siz de 20 Temmuz’u kutlamayın’ şeklinde bir açıklaması vardı. 20 Temmuz’a baktığımız zaman özgürlük ve barış bayramıdır. Aslında ilerde 20 Temmuz’u hem Rumlar hem Türkler kutlayacaktır. Eğer 20 Temmuz olmamış olsaydı bugün Anastasiadis, orada cumhurbaşkanı olmayacaktı. Bu da bilinmelidir.

“Makarios, BM’de Türkiye’yi garantör ülke olarak bu ülkeye çağırmıştı”

20 Temmuz zamanında Başpiskopos Makarios, Birleşmiş Milletler’de (BM) Türkiye’yi garantör ülke olarak ‘Cuntacılar bizi kesiyorlar’ diye yardıma çağırdı. 20 Temmuz olduktan sonra bu ülkeye ve Türklere özgürlük ve adaya barış geldi. Kıbrıs’ın çevresine baktığımız zaman her taraf kan gölüdür. Tamamen bir kaos vardır. Fakat biz Türk ordusunun sayesinde şuanda burada barış yaşıyoruz.”

“Rumlar hiçbir zaman ortak cumhuriyet kurma düşüncesinde olmadı”

Rumların hiçbir zaman ortak bir cumhuriyet kurma düşüncesinde olmadığını kaydeden Pilli, “ENOSİS fikri bana göre arka planda her zaman savundukları bir durumdur. Fakat Anastasiadis bunu da bir şekilde seçim propagandasında kullanacaktır. Esas düşünce zaten bunlardır. Bizimle hiçbir zaman ortak bir cumhuriyet kurmak istemiyor. Zaten Anastasiadis söylüyor ve eşit olarak kabul etmiyor, hiçbir zaman da etmeyecek” ifadesini kullandı.

“Herkes anlaşma istiyor ama 1960’ta olduğu gibi 3 sene sonra bozulacak bir anlaşmayı değil…”

KKTC’de, içyapının düzenlenmesi ve daha güçlü bir yapının oluşturulması gerektiğine değinen Pilli, “Herkes anlaşma istiyor ama 1960’ta olduğu gibi 3 sene süren ve 3 sene sonrada bozulacak bir anlaşma değil istenen. Yapacağımız anlaşmalarda devamlılık ve anlaşma sağlanabilmesi için görüşmeler devam edebilir. Fakat bizim yapacağımız KKTC’de içyapımızı düzenlemek ve Rum tarafından daha güçlü devlet yaratmaktır” dedi.

“Anlaşmadan kaçmıyoruz”

Anastasiadis yaptığı açıklamalarda her şeyi net olarak söylediğini ifade eden Pilli sözlerini şöyle tamamladı: “Anastasiadis zaten biz çoğunluğuz, siz azınlıksınız, sizinle ortak bir şey kuramıyoruz şeklinde düşüncelerini açık açık söylüyor. Rum liderin bunu kafasına koyması gerekiyor ki, Kıbrıs’ta Rumlar da, Türkler de vardır. Türkler burada kalacaktır. Türkler de buranın sahibidir ve onların da hakkı vardır. Her iki toplumunda yaşayabileceği bir anlaşmanın olması arzumuzdur. Rumların da arzusu bu olmalıdır. Anlaşmadan kaçmıyoruz. Kıbrıs Türk toplumu olarak herkes anlaşma istiyor ama adil, refah ve savaşa neden olmayacak bir anlaşma olmalıdır.”