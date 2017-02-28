Pişman ama çok geç

Melin Dobran

Sahte kaza raporları ile sigortadan para alma suçundan yargılanan Polis memuru Serdar Denk’e 4 yıl hapislik verildi. Kuzey Kıbrıs’ta 2013 yılında patlak veren olayda yer alan polis memuru olan Serdar Denk de diğer sanıklar eski polis memuru Namık Ceylan Güden, Güney Garaj’ın sahibi İsmail Güney ve Umbrella

Sigorta’da Hasarlar Müdürü Taif Güçlü gibi 4 yıl hapse mahkûm edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün açıklanan kararda sanık Denk 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökan Asafoğulları ve Yargıç Meltem Dündar’dan oluşan heyetin oybirliği ile aldığı karar Yargıç Asafoğulları tarafından açıklandı.

Devlete olan güveni sarstı

Asafoğulları, sanığın işlediği suçun çok ciddi bir suç olmasının yanı sıra devlet kurumlarına olan güveni sarstığını da söyledi. Asafoğulları, böylesi bir suça verilecek cezanın hapis cezası dışında başka bir şey olamayacağını kaydetti. Asafoğulları, sanığın mağdur kurumları tazmin etmiş olmasının ve şikâyetlerin geri çekilmesinin hafifletici etkenler olarak değerlendirilse de aynı suçtan yargılanıp hapis cezası alan diğer sanıklara verilen hapis süresi ile sanığa verilecek hapis süresi arasında fark olmasının nispetsizliğe neden olacağını söyledi. Yargıç, sanığı da diğer sanıklar gibi 4 yıl hapis cazı ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Lefkoşa ve Girne’de 2013 yılında patlak veren olayda sahte kaza raporları ile vurgun yaptıkları tespit edilen Namık Ceylangüden, İsmail Güney ve Taif Güçlü, 2015 yılında 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı.