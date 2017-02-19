‘Pişmanız’ deyip özür dilediler

Melin Dobran

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin dün sabah saatlerinde Girne’ye bağlı Lapta bölgesindeki bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu olduğuna inanılan 650 adet hap ele geçirildi.

Olayla ilgili, Metin Hallaçoğlu, Salihcan Aztekin ve Rebah Gerçeker isimli zanlılar dün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında tutukluluk emri alındı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi’nin huzuruna çıkan 3 zanlıyla ilgili olarak Narkotik ve kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam şahadet verdi. Karam, aldıkları bir ihbar üzerine dün sabah 09.15-09.45 saatleri arasında mahkeme emriyle Lapta bölgesinde bir evde arama yaptıklarını aktardı. Yapılan aramada 658 adet uyuşturucu madde içerdiği tahmin edilen Extasy türü hap bulduklarını ifade eden Karam, evde bulunan Metin Hallaçoğlu, Salihcan Aztekin ve Rebah Gerçekler’i tutukladıklarını kaydetti. Karam, aldıkları bilgide kayıp emare olduğunu ve meseleyle bağlantılı bir şahsın arandığını belirterek bu aşamada zanlıların 3 gün süreyle poliste soruşturma amaçlı tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkemede söz alan zanlılar pişman olduklarını söyleyerek özür diledi.