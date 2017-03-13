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Piyango vurdu

Piyango vurdu

Yeşilırmak açıklarında  hafta sonu 52 kg ağırlığında Orkinos, sarı kanat  yakalandı.

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Mustafa Erkan

Yeşilırmak açıklarında hafta sonu 52 kg ağırlığında Orkinos, sarı kanat  yakalandı.

Son kancadan çıktı

Son kancada gelen bu dev orkinos ilk balıkcıları, sora da Swan of Soli fish restaurant sahipleri Silvan ve İrfan kardeşleri sevindirdi. Restaurant tarafından satın alınan dev Orkinos, omegası çok yüksek ve türünün en lezzetli balığı olarak biliniyor.

“Denizden gelen süprizlerle mutlu oluyoruz”

Her Türlü deniz ürününü müşterilerine sunarak geçimini sağlamaya çalışan  Silvan , “ Hükümetten gelecek olumlu sürprizlerden ümidimizi kestik. Şimdi ne yazık ki denizden gelecek sürprizlerle mutlu olmaya çalışıyoruz ” dedi.    

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