Piyango vurdu

Mustafa Erkan

Yeşilırmak açıklarında hafta sonu 52 kg ağırlığında Orkinos, sarı kanat yakalandı.

Son kancadan çıktı

Son kancada gelen bu dev orkinos ilk balıkcıları, sora da Swan of Soli fish restaurant sahipleri Silvan ve İrfan kardeşleri sevindirdi. Restaurant tarafından satın alınan dev Orkinos, omegası çok yüksek ve türünün en lezzetli balığı olarak biliniyor.

“Denizden gelen süprizlerle mutlu oluyoruz”

Her Türlü deniz ürününü müşterilerine sunarak geçimini sağlamaya çalışan Silvan , “ Hükümetten gelecek olumlu sürprizlerden ümidimizi kestik. Şimdi ne yazık ki denizden gelecek sürprizlerle mutlu olmaya çalışıyoruz ” dedi.