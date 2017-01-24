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Podolski 5 gol attı, Galatasaray şov yaptı

Podolski 5 gol attı, Galatasaray şov yaptı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son hafta maçında Galatasaray, 24 Erzincanspor'u 6-2 yendi. Sarı kırmızılı ekibin Alman futbolcusu Podolski, 5 gol atarak galibiyetin mimarı oldu.

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Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 4. 10., 50., 55. ve 63. dakikalarda Lukas Podolski ve 27. dakikada Garry Rodrigues kaydetti.

​Konuk ekip 24 Erzincaspor'un gollerini 15. dakikada Yasin Dülger ve 25. dakikada Ahmet Kaan Ergün attı.

ERZİNCANSPOR KUPAYA VEDA ETTİ

Geçen hafta grubu ikinci sırada bitereceği belli olan Galatasaray puanını 11'e çıkardı. 24 Erzincaspor da 7 puanda kalarak kupaya veda etti.

Grup ikincisi olarak bir üst tura çıkan Galatasaray'ın rakibi Medipol Başakşehir oldu.

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