Lefkoşa13 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Podolski'ye Çin'den 20 milyon Euro
Podolski'ye Çin'den 20 milyon Euro

Podolski'ye Çin'den 20 milyon Euro

Alman Bild gazetesi, Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın Alman yıldızı için reddedemeyeceği bir teklif yapacağını iddia etti

A+A-

Galatasaray'ın Alman golcüsü Lukas Podolski, Çin yolunda! Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre, Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande, Podolski için Galatasaray'a 20 milyon Euro teklif edecek.

Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Guangzhou Evergrande, Podolski'ye de yıllık 9 milyon Euro önerecek.

2018'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Alman yıldız, bir açıklama yapmazken, habere göre Podolski ile Guangzhou Evergrande'nin dışında 3 kulüp daha ilgileniyor.

Kadrosunda Paulinho, Jackson Martinez, Alan, Ricardo Goulart gibi yıldızları barındıran Guangzhou Evergrande, Çin Süper Ligi'ni en yakın rakibine 7 puan fark atarak şampiyon olarak tamamlamıştı.

"ÇİN'DEN TEKLİFLERİ BEKLİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncu satmadan transfer yapamayacaklarını, bu yüzden de Çin'den gelecek yüksek teklifleri, beklediklerini söylemişti.

Dursun Özbek, "Riekerink ile devam edeceğiz. Muslera, Sneijder ve Podolski'ye teklif yok. Kimseyi satmadan transfer yapamayız. Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz" şeklnde konuştu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.