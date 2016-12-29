POFEN kurultayında Kıbrıs sorunu da ele alındı

Güney Kıbrıs'taki üniversiteli öğrenci örgütü POFEN’in, 43’üncü kurultayı çerçevesinde, Kıbrıs sorununun da ele alındığı belirtildi.

Politis gazetesi, POFEN’in, kurultay çerçevesinde terör, ekonomi konularının yanı sıra Kıbrıs sorununu da ele aldığını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kurultayın açılışına gönderdiği ve Rum Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Egli Pantelaki tarafından okunan konuşmasında gençlere seslenerek, devletin, gençleri toplumun yaratıcı ve gelecek vaat eden parçası olarak addettiğini ve gençlere yatırım yaptığını ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca, öğrencilere ayrılan ödeneklerden de bahsetti.

Gazete, kurultay çerçevesinde yapılan diğer konuşmalarda da, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinden ve gençlerin çözüm lehine mücadele etmesi gerektiğinden bahsedildiğini yazdı.