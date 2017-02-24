Polis araçlarına mesaj panosu takıldı

Bahar Uygur

Polis araçlarında yeni bir uygulama başlatıldı. Bazı polis araçlarına mesaj panolu tepe lambaları takıldı. Bu lambalarla, araçlarıyla hareket halinde olan araç sürücülerine istenilen uyarıcı bilgiler aktarılmakta.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre 2012 yılında başlatılan polis örgütü yapılandırma projesi çerçevesinde araç standartlarının yükseltilmesine karar verilmesi doğrultusunda bu uygulamanın da hayata geçtiği bildirildi. Bu doğrultuda 2017 yılında belirlenen standartlara göre 5 adet salon araç alınarak ilçe polis müdürlüklerinin trafik şubelerinde kullanılmaya başlandı. Bu araçlarla birlikte ilk kez kullanılmaya başlanan mesaj panolu tepe lambaları ile yollarda hareket halinde olan araç sürücülerine istenilen uyarıcı bilgilerin aktarılması amaçlanmakta olduğu öğrenildi.