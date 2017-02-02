Polis başkalarını arıyor

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 25 Ocak 2017 tarihinde Nijeryalı iki grup arasında çıkan ve Chibuzor Okube’nin ağır yaralanması ile sonuçlanan kavga ile ilgili tutuklu olan Michel Nnebe ile Musa İdris isimli Nijeryalılar mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre hayati tehlikeyi atlatarak gözlerini açan yaralı Chibuzor Okube, tutuklu bulunan Nijeryalılar için, “onlar benim arkadaşlarım hastaneye beni onlar getirdi, bize başkaları saldırdı” dedi.

Müştekinin beyanı doğrultusunda Michel Nnebe ile Musa İdris’i serbest bırakan polis, Okube’yi yaralayan Nijeryalıları arama çalışmalarını sürdürüyor. Hatırlanacağı gibi Okube’nin yaralanması ile ilgi Nichel Nnebe ile Musa İdris polis tarafından tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmışlar ve aleyhlerinde toplamda 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.