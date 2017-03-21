Polis çalınan bisikletin sahibini arıyor

Nadire Bahadi

Mağusa’da Aralık 2016- Mart 2017 tarihleri arasında çaldığı 2 adet bisikleti satmak isteyen Kyamran Guseynov polise haber verilmesi üzerine tutuklandı. Zanlı dün “Sirkat” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Çalınan iki adet bisikletten birinin bulunamaması nedeni ile zanlı mahkeme emri ile 3 gün poliste tutuklu kalacak. Çalıntı bisikletlerin ise kime ait olduğu henüz bulunamadı

Bisikletin biri evde çıktı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ayhan Arabi, Aralık 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasında Mağusa’da henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen 2 adet bisikletin çalındığını söyledi. Zanlının söz konusu bisikletlerden birini satmak isterken polise haber verilmesi üzerine tutuklandığını belirten Arabi, yapılan aramada ise çalınan bisikletlerin birinin zanlının tasarrufunda bulunduğunu diğerin ise kayıp olduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Arabi, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.