Polis kayıp eroinin peşinde

Devrim Demir

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin geçtiğimiz hafta Bostancı-Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına aldığı Hacı Karadağ, Esat Cabbar Gözalıcı ve Faruk Sayın aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhlerindeki tutukluluk süresi dolan zanlılar, ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde polis, birçok kişinin ifadesine başvururken, bulunan uyuşturucu miktarının yanı sıra kayıp olan uyuşturucu bilgisine ulaştı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 7’şer gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Aranan kişiler ve kayıp uyuşturucu var

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların Bostancı- Güzelyurt arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını anımsattı.

Polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların polisi fark etmeleri üzerine zanlı Hacı Karadağ’ın yönetimindeki aracı ile kaçmak isterken polis aracına çarparak durduğunu ve Hacı Karadağ, Esat Cabbar Gözalıcı ve Faruk Sayın’ın polise direnip kaçmak isterken güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi.

Bayram, araçta yolcu olarak bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın tasarrufunda bulundurduğu 600 gram eroini arabadan dışarı atarken suçüstü tespit edildiğini belirtti.

Zanlıların, 10 Mart tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk alındığını kaydetti.

Bayram, tutukluluk süresinde birçok kişiden ifade alındığını ve kayıp olduğunu tespit ettikleri uyuşturucu olduğunu ifade ederek zanlıların bu aşamada 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.