Polis kayıp uyuşturucuyu arıyor

Devrim Demir

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin 3 Şubat tarihinde yaptığı operasyonda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu ile bağlantılı İskele’de gözaltına aldığı Hüseyin Özbek’le ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Özbek’in yapılan sorgulamada, aynı operasyonda tutuklanan Can Tekin Yılmaz’dan Ocak ayı sonunda 39 bin TL karşılığında 700 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain aldığı tespit edildi.

Özbek aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolarken, dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Tutukluluğu 4 gün uzatıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, 3 Şubat tarihinde gerçekleşen operasyonda tutuklanan zanlılardan yapılan sorgulamada zanlı Hüseyin Özbek’in tutuklandığını söyledi.

Ramiz, Özbek’in İskele’de tutuklandığını belirterek yapılan sorgulamada zanlı Can Tekin Yılmaz ile uyuşturucu alışverişi yaptığını itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlı Özbek, Ocak ayı sonunda Yılmaz’dan 39 bin TL karşılığında 700 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain aldığını ifade eden polis soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Ramiz, kayıp olduğuna inanılan emarelerin olduğunu belirterek Özbek’in 4 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.