Polis uyuşturucuya göz açtırmıyor
Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde, bir araçta bulunan U.S.(E-24) ve M.M.A.’nın (E-20) tasarruflarında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde, polis tarafından şüpheli olarak görülen bir araçta yapılan aramada, araçta bulunan U.S.(E-24) ve M.M.A.’nın (E-20) tasarruflarında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
U.S. ve M.M.A. ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan K.N.M. (E-24) tutuklandı.
Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen D.N.E.’nin (E-26) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. D.N.E tutuklandı
26 Ocak’taki uyuşturucu madde tasarrufu olayı ile ilgili ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen K.T.Ö.(E-39) tutuklandı.
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