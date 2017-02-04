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Polis uyuşturucuya göz açtırmıyor

Polis uyuşturucuya göz açtırmıyor

Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde, bir araçta bulunan U.S.(E-24) ve M.M.A.’nın (E-20) tasarruflarında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

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Polis Basın Bülteni’ne göre, Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde, polis tarafından  şüpheli olarak görülen bir araçta yapılan aramada, araçta bulunan U.S.(E-24) ve M.M.A.’nın (E-20) tasarruflarında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

U.S. ve M.M.A. ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan K.N.M. (E-24) tutuklandı.

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen D.N.E.’nin (E-26) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.  D.N.E tutuklandı

26 Ocak’taki uyuşturucu madde tasarrufu olayı ile ilgili  ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen K.T.Ö.(E-39) tutuklandı.

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