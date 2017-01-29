Polise rahat yok

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, “Haklıgil” isimli benzin istasyonu önünde 3 aracın karıştığı trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 01.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki NN 338 plakalı araç ile “Haklıgil” petrol istasyonundan ana yola çıkarak sağa dönüşe geçen sürücü 25 yaşındaki Gizem Sevindik, o esnada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden sulu çember istikametine doğru seyretmekte olan 24 yaşındaki Firass El Homsi isimli sürücünün yönetimindeki GD 002 plakalı aracın önünü tıkadı.

GD 002 plakalı aracın çarması sonucu, yolun solunda bulunan Alpay Akaner yönetimindeki NC 755 plakalı Gazimağusa Belediyesi’ne ait çöp kamyonuna çarpan NN 338 plakalı araç, yolun sağına savruldu.

Kaza sonucunda NN 338 plakalı aracın sürücüsü Gizen Sevindik ile GD 002 plakalı aracın sürücüsü Firass El Homsi hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.