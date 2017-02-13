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Polise taze kan

Polise taze kan

Trafik ekipleri ülkenin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarının önlenmesi noktasında araç filosunu hızla geliştiriyor.

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Ahmet İkidereli

Trafik kazaları ülkenin hâlâ kanayan yaralarından en önemlisi olarak ocaklara ateş düşürmeye devam ediyor.

Bu can yakıcı kazaların önlenmesine yönelik yoğun çaba içinde olan trafik birimleri gerek personel gerekse teknik donanım ve alet gereç açısından her geçen gün biraz daha güçlendiriliyor.  

Son teknolojiyle donatılmış araçlar devrede

Geçtiğimiz günlerde ülke genelindeki  trafik birimleri son teknolojiyle donatılmış araçlarla takviye edildi.

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