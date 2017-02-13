Polise taze kan

Ahmet İkidereli

Trafik kazaları ülkenin hâlâ kanayan yaralarından en önemlisi olarak ocaklara ateş düşürmeye devam ediyor.

Bu can yakıcı kazaların önlenmesine yönelik yoğun çaba içinde olan trafik birimleri gerek personel gerekse teknik donanım ve alet gereç açısından her geçen gün biraz daha güçlendiriliyor.

Son teknolojiyle donatılmış araçlar devrede

Geçtiğimiz günlerde ülke genelindeki trafik birimleri son teknolojiyle donatılmış araçlarla takviye edildi.