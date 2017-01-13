Polisi görünce camdan kaçmaya çalıştı

Devrim Demir

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, aldığı ihbar üzerine önceki gün Lefkoşa’da ismi daha önce birçok kez uyuşturucu suçuna karışan Mehmet Kılıç’ın evine baskın düzenledi.

Polisi görünce kapıyı kapatarak kaçmaya çalışan Kılıç, camları kırarak kurtulmaya çalışsa da polisin elinden kaçamadı.

Kılıç’ın evinde gerçekleşen aramada mutfakta üç farkı yerde toplam 33 gram, evin ambar olarak kullanıldığı yerde ise 60 gram bonzai ele geçirildi.

Mahkeme emri ile tutuklanan Mehmet Kılıç, tutukluluk talebiyle çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından aleyhinde 1 gün tutukluluk emri verildi.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlı Mehmet Kılıç’ın evinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar alındığı ve önceki gün zanlının Lefkoşa’da bulunan evine baskın düzenlediği belirtildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Kılıç’ın polisi görünce kapıyı kapatmaya çalıştığını, bu esnada kapı camının kırıldığını ifade etti. Evde yapılan aramada mutfakta üç farkı yerde 1 gram, 7 gram ve 25 gram olmak üzere toplam 33 gram uyuşturucu bulduklarını kaydeden polis, zanlının sürekli girip çıktığı ve ambar olarak kullandığı yerde ise 60 gram bonzai bulduklarını belirtti. Uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, kayıp emareler ve sorgulanması gereken şahıslar olduğunu belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.