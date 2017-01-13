Polisin şakası yok
Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri, Değirmenlik- Girne anayolunda yaptığı operasyonda kamyonlara geçit vermedi.
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Ahmet İkidereli
Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri dün saat 15.00-17.00 arası yaptığı trafik operasyonunda Değirmenlik- Girne anayolunda kamyonlara geçit vermedi.
15 kamyon sürücüsüne ceza
Operasyonu sonucu 250 araç kontrol edilirken, 15 kamyon sürücüsüne çeşitli suçlardan ceza kesildi. Kontrollerde salon araçlar da kontrol edildi. Operasyona Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ, Trafik Devriler Amiri Kutlay Malek de katıldı.
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