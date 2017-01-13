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Polisin şakası yok

Polisin şakası yok

Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri, Değirmenlik- Girne anayolunda yaptığı operasyonda kamyonlara geçit vermedi.

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Ahmet İkidereli

Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri dün saat 15.00-17.00 arası yaptığı trafik operasyonunda Değirmenlik- Girne anayolunda kamyonlara geçit vermedi.

15 kamyon sürücüsüne ceza

Operasyonu sonucu 250 araç kontrol edilirken, 15 kamyon sürücüsüne  çeşitli suçlardan ceza kesildi. Kontrollerde salon araçlar da kontrol edildi. Operasyona Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ, Trafik Devriler Amiri Kutlay Malek de katıldı.

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