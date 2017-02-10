Polisler greve gitti 113 cinayet işlendi

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletinde polis grevinin başlamasından bu yana 6 günde 113 cinayet işlendiği bildirildi.

Espirito Santos Kamu Polisleri Sendikasından yapılan açıklamada, grevin başladığı 4 Şubat'tan bu yana eyalette 113 cinayet vakası yaşandığı duyuruldu.

Ordu ise krizi kontrol altına almak için hafta sonuna kadar eyalette 3 bin askerin olacağını açıkladı.

Eyalet genelinde şu anda bin 850 asker görev yapıyor. Espirito Santos yönetimi, eyalette güvenliğin sağlanması için en az 2 bin asker gerektiğini açıklamıştı.

Espirito Santos'ta kamu güvenliğini devralan General Adilson Carlos Katibe de güvenliği güçlendirmek için bölgede bulunduklarını vurguladı.

Katibe, "Askeri polise saygı duyuyoruz ve geleneği biliyoruz ancak bu eylem bu ordunun geleneklerine uymuyor." ifadesini kullandı.

Brezilya Genelkurmay Başkanı Eduardo Dias da Costa Villas Boas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ordunun hareketinin anlık olduğunu ve hükümetin halkla müzakerelerde bulunmasını sağlayacağını kaydetti.

Espirito Santos'u ordu paraşütçü, zırhlı ve havacılık birlikleriyle takviye etmeye karar verdiğine değinen Villas Boas, görevin yerine getirileceğini ifade etti.

EYALET YÖNETİMİ POLİS AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Eyaletteki güvenlik krizinin sürmesi ve kent merkezlerindeki büyük süpermarketlerde kıtlık sıkıntısının baş göstermesinin ardından eyalet yönetimi, askeri polislerin birliklerinden ayrılmasına izin vermeyen aileleriyle görüşmeyi kabul etti.

Espirito Santos'un eyalet Kamu, Hazine ile İnsan Hakları ve Şeffaflık bakanlarından oluşan müzakere komitesinin katıldığı görüşmede polis aileleri yüzde 43 maaş artışı ve askeri polislerin cezalandırılmamasını talep etti.

Yerel basına konuşan polis eşleri, askeri polislerin özel hastaneye değil her sıradan vatandaş gibi sağlık merkezi ya da devlet hastanesine gittiğini söyledi.

Askeri Polis Hastanesinin bulunduğunu ancak bu sağlık kuruluşunda doktor olmadığını aktaran bir polis eşi, "Polis memurluğu gibi riskli bir işte özel sağlık sigortasının olmaması kabul edilemez. Herhangi bir basit şirket çalışanlarına bunu sunuyor. Eğer eşim vurulursa acil servise gitmek zorunda olacak." değerlendirmesini yaptı.

OTOBÜS SEFERLERİ SÜRESİZ OLARAK DURDURULDU

Eyalette otobüs seferlerinin dün başlaması bekleniyordu.

Guarapari kenti Yol İşçileri Sendikası Başkanı Walace Belmiro Fernaziari'nin aracında vurularak öldürülmesinin ardından otobüs seferleri süresiz olarak durduruldu.

HALK GIDA STOKLUYOR

Eyaletteki güvensizlik ortamı ve halen kapalı olan iş yerleri halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.

Uzun kuyrukların oluştuğu marketlerde yöneticiler müşteri akışını sağlayabilmek için gün boyu aralıklarla hizmet verebiliyor.

Güvenlik sorunları yüzünden tedarik sıkıntısı yaşayan marketlerde birçok ürünün tükendiği dikkati çekiyor.