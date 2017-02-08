Polisler tarafından uyandırılmak istenirken dehşet saçtı

Devrim Demir

Kasım ayında uyuşturucu suçundan tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan Deniz Güngör, önceki gece uyuşturucu madde etkisi altında hem kendini hem de görevi başında iki polisi canından ediyordu. Polis, Yenişehir ışıklarında aracı uyuya kalan Deniz Güngör’ü fark ederek yanına gitti ve uyandırmaya çalıştı. Bir anda uyanan Güngör, arabasını polislerin üzerine sürdü.

Polis memuru İbrahim Atabek’in parmağı arabanın kapısına sıkışarak kırılırken polis memuru Hüseyin Osum aracın üzerinde 200 metre sürüklendi.

Güngör, Osum’un aracın kontağına ulaşıp aracı durdurması üzerine kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak yakalandı. Deniz Güngör dün tutukluluk talebiyle, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ayrıca avukatın talep ettiği darp iddiaları ile ilgili bir tahkikat başlatılmasına emir verdi.

Güngör’ün elmacık kemiği ve burnu kırıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğün’de görevli polis memuru Hüseyin Osum, Deniz Güngör’ün 6 Şubat tarihinde Lefkoşa Yenişehir ışıklarında yol ortasında aracı ile uyuya kaldığını söyledi. Polis, zanlının şüpheli görülmesi üzerine yanına gidildiğini ve aracın çalışır vaziyette olduğunu kendisinin ise baygın bulunduğunu belirtti.

Zanlının uyandırıldığında polisi görmesi üzerine aracı ile kaçmaya çalıştığını aracın hareket etmesi üzerine olay yerinde bulunan polis memuru İbrahim Atabek’in el parmağının kapı arasına sıkışarak kırıldığını ifade etti.

Polis kendisinin de aracın ön tarafında olduğu için aracın kaput kısmına düşerek asılı kaldığını ve 200 metre sürüklendiğini söyledi. Polis daha sonra aracın yanına geçerek zanlıya dur dediğini ancak durmadığını ancak aracın kontak kısmına uzanarak kontağı kapattığını belirtti. Polis memuru Hüseyin Osum zanlının aracın durması üzerine kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak durdurulduğunu, çıkan arbedede yere düşmesi üzerine burun ve elmacık kemiğinin kırıldığını ifade etti.

Arabadan bonzai çıktı

Osum, olayın akabinde zanlının doktora görüldüğünü ve tedavisinin yapıldığını aktardı. Polis zanlının huzurunda araç içerisinde yapılan aramada ise kâğıt arasında paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu bulunduğunu ayrıca 3 adet de ucu yanık içerisinde uyuşturucu kalıntısı düşünülen sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Hüseyin Osum zanlının konu ile ilgili bir gönüllü ifade verdiğini tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da görev yeri olan bir cadde de yol kenarlarını süpürürken bulduğunu ve içinden bir sigara sarıp içtiği itirafında bulunduğunu ifade etti.

Polis soruşturmanın yeni olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı Hasan Mesutoğlu soruşturma maksatlı talep edilen süreye itirazı olmadığını ancak müvekkilinin makul güç kullanıldığı söylemine itiraz etti. Mesutoğlu, altında darp edilip burun ve elmacık kemiğinin kırıldığını belirterek bu konuda bir soruşturma başlatılmasını talep etti.