Polisten Çayönü'nde bir eve kaçakçılık baskını

Çayönü’nde, H.T.’nin (E-54) evinde dün polis tarafından yapılan aramada, toplam 6 bin 740 paket sigarayı gümrüksüz olarak bulundurduğu tespit edildi.

H.T. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.