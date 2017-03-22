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Polisten Çayönü'nde bir eve kaçakçılık baskını

Polisten Çayönü'nde bir eve kaçakçılık baskını

Çayönü’nde, H.T.’nin (E-54) evinde dün polis tarafından yapılan aramada, toplam 6 bin 740 paket sigarayı gümrüksüz olarak bulundurduğu tespit edildi.

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Çayönü’nde, H.T.’nin (E-54) evinde dün polis tarafından yapılan aramada, toplam 6 bin 740 paket sigarayı gümrüksüz olarak bulundurduğu tespit edildi.

H.T. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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