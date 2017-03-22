Polisten Çayönü'nde bir eve kaçakçılık baskını
Çayönü’nde, H.T.’nin (E-54) evinde dün polis tarafından yapılan aramada, toplam 6 bin 740 paket sigarayı gümrüksüz olarak bulundurduğu tespit edildi.
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Çayönü’nde, H.T.’nin (E-54) evinde dün polis tarafından yapılan aramada, toplam 6 bin 740 paket sigarayı gümrüksüz olarak bulundurduğu tespit edildi.
H.T. tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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