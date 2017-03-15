Polisten ülke genelinde uyuşturucu operasyonu

KKTC’de son bir günde yaşları 22 ile 45 arasında değişen 10 kişi uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.

Kişilerin üzerinde, evlerde ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde içeren haplar da bulundu.

Uyuşturucu nedeniyle dün Gazimağusa’da 7, Girne bölgesinde 3 olmak üzere 10 kişi tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA 8 TUTUKLU

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamüzeri Gazimağusa’da E.Y.Z.’nin (E-27) evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara bulundu. Söz konusu kişi tutuklandı.

M.S.M. (E-27), M.K. (E-23), M.R. (E-23), A.M.A.A.H. (E-26) ile A.İ.İ.K.’nin (E-22) ikametgahında da arama yapıldı.

Aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 100 gram ağırlığında maddeyle üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Söz konusu kişiler tutuklandı.

Gazimağusa’da dün akşam K.S.’nin (E-28) üzerinde de arama yapıldı. Aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulundu. K.S. tutuklandı.

GİRNE BÖLGESİNDE 3 TUTUKLU VAR

Esentepe’de dün C.E.’nin (E-36) ikametgahında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü ve iki kök hintkeneviri türü bitki bulundu. C.E. tutuklandı.

Yine Esentepe’de olayla bağlantısı olduğuna inanılan S.M.’nin (E-45) kullanımındaki araçta yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 11 hap ve 1 hassas terazi bulundu. S.M. tutuklandı.

Tatlısu’da A.B. T.’nin (E-27) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 hap bulundu. Söz konusu kişi tutuklandı.

Polisin emareler aldığı olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.