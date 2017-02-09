Polonya güvenlik konusunda Rusya'dan kaygılı

Polonya, Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik saldırgan politikalarına yönelik çekinceler nedeniyle güvenlik alanında ABD ve Avrupa ülkeleriyle işbirliğini geliştirmenin ülkenin önceliği olduğunu bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowki, parlamentoya geleneksel yıllık hitabında, Rusya'nın Avrupa'nın doğusunda izlediği saldırgan ve yayılmacı tutumun, Varşova hükümetini güvenlik alanında üyesi olduğu NATO ittifakıyla daha derin bir işbirliğine yönelttiğini söyledi.

Waszczykowski, Rusya'nın saldırgan politikalarına rağmen diyaloğu sürdürmenin hala önemini koruduğunu vurguladı.

Öte yandan Leh bakan, Moskova'nın yakın müttefiki olan komşu Beyaz Rusya ile ilişkileri giderek geliştirdiklerini, iki ülke arasında gelecek dönemde daha fazla ziyaret ve görüşmenin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı Andrej Duda ve yabancı diplomatlar konuşma sırasında mecliste hazır bulundu.

Ülkede yapılan kamuoyu yoklamaları Polonyalıların yaklaşık yüzde 70'inin NATO üyeliğinin ülkenin güvenliğine katkı yaptığı görüşünde olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde halkın yaklaşık üçte ikisi NATO'nun uluslararası barışın korunması açısından olumlu bir rolü olduğunu düşünüyor.